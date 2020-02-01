DenizLeasing, 2020 yılında mevcut müşterilerde derinleşmenin yanında yeni müşteri sayısını artırmayı da hedefliyor. Yeni müşteri kazanımını yenilenebilir enerji, turizm, sağlık sektörleri ve operasyonel leasing alanları ile sağlamayı planlıyor. Verimliliği artırmanın bir yolu olarak da dijital kanalları etkin bir şekilde kullanıp, leasing ile yatırım yapmak isteyen kişilere farklı kanallardan ulaşmak isteyen Deniz Leasing, başvuruları dijital ortamda alarak işlemleri hızlandırmayı hedefliyor.
Deniz Finansal Kiralama A.Ş. bünyesinde yer alan DenizFilo ile hem mevcut hem de yeni müşterileri filo kiralama ihtiyaçlarını uzman kadro ve avantajlı paketlerle karşılamaya devam edecek.
Deniz Leasing, Filo Yönetim Hizmet Paketi ile leasing ile kira dönemi sonunda mal sahibi olan müşterilerinin operasyonel kiralamanın avantajlarından faydalanabilmesinin yeni müşteri kazanım stratejisi için önem arz ettiğine inanıyor. Deniz Leasing’in müşterilerine sunduğu avantajlı paketlerin önemli bir kısmını, Tekstil Makineleri, Metal İşleme Makineleri, Gıda İşleme Makineleri gibi yüzde 1 KDV’li ekipmanlar oluşturuyor.
Deniz Leasing, bu yıl büyümeye odaklanıyor
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bünyesinde hizmet veren Deniz Finansal Kiralama A.Ş., bu yıl finansal piyasalar ve sektör için zorlu geçen 2019 yılının etkilerini geride bırakmaya odaklanıyor. 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 40 büyüme ile 3.5 milyar dolar işlem hacmi gerçekleşeceğini öngören Deniz Leasing, 2020 yılında en kötü senaryoda yüzde 40 işlem adedi ve hacim büyümesi bekliyor, toplam bilanço büyüklüğünün ise en iyi ihtimalle yerinde kalacağını düşünüyor.
DenizLeasing, 2020 yılında mevcut müşterilerde derinleşmenin yanında yeni müşteri sayısını artırmayı da hedefliyor. Yeni müşteri kazanımını yenilenebilir enerji, turizm, sağlık sektörleri ve operasyonel leasing alanları ile sağlamayı planlıyor. Verimliliği artırmanın bir yolu olarak da dijital kanalları etkin bir şekilde kullanıp, leasing ile yatırım yapmak isteyen kişilere farklı kanallardan ulaşmak isteyen Deniz Leasing, başvuruları dijital ortamda alarak işlemleri hızlandırmayı hedefliyor.
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