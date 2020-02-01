Deniz Leasing, bu yıl büyümeye odaklanıyor

DenizLeasing, 2020 yılında mevcut müşterilerde derinleşmenin yanında yeni müşteri sayısını artırmayı da hedefliyor. Yeni müşteri kazanımını yenilenebilir enerji, turizm, sağlık sektörleri ve operasyonel leasing alanları ile sağlamayı planlıyor. Verimliliği artırmanın bir yolu olarak da dijital kanalları etkin bir şekilde kullanıp, leasing ile yatırım yapmak isteyen kişilere farklı kanallardan ulaşmak isteyen Deniz Leasing, başvuruları dijital ortamda alarak işlemleri hızlandırmayı hedefliyor.

Deniz Finansal Kiralama A.Ş. bünyesinde yer alan DenizFilo ile hem mevcut hem de yeni müşterileri filo kiralama ihtiyaçlarını uzman kadro ve avantajlı paketlerle karşılamaya devam edecek.

Deniz Leasing, Filo Yönetim Hizmet Paketi ile leasing ile kira dönemi sonunda mal sahibi olan müşterilerinin operasyonel kiralamanın avantajlarından faydalanabilmesinin yeni müşteri kazanım stratejisi için önem arz ettiğine inanıyor. Deniz Leasing’in müşterilerine sunduğu avantajlı paketlerin önemli bir kısmını, Tekstil Makineleri, Metal İşleme Makineleri, Gıda İşleme Makineleri gibi yüzde 1 KDV’li ekipmanlar oluşturuyor.