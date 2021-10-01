Gençler için ‘Bulut Bilişim Kampı’

Bu yıl 11-20 Ekim tarihleri arasında ilki yapılacak kampa davet edilen gençler, alanında uzman isimlerden 20 saatin üzerinde ücretsiz eğitim alırken, sektörün öncü isimlerinin yer aldığı panellere katılabilecekler, eğitim sertifikasının sahibi olacaklar. Ayrıca, kamp sonundaki proje yarışması ve kamp boyunca gösterdikleri performans açısından değerlendirilen katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 8 bin TL, ikinciye 10 bin TL, birinciye 15 bin TL olmak üzere ödül verilecek.