Girişimciler işlerini her yerden yönetebilecek

Onay, “DİA olarak ticari yazılım almayı düşünen girişimcilere ve firmalara, kesinlikle bulut teknolojisiyle hizmet veren bir firma ile çalışmalarını öneriyoruz. Özellikle yeni girişimlerin donanım, sunucu gibi maliyetlerle uğraşmamaları, tüm sermayelerini ve emeklerini işlerini büyütmek için kullanmaları çok önemli. Ayrıca işlerini her yerden yönetebilmek de girişimciler için bulutun sunduğu önemli avantajlardan biri” açıklamasını yaptı.

Onay, DİA’dan hizmet alan firmaların, büyüdükçe ya da farklı alanlarda faaliyet göstermeye başladıkça tam entegre bir şekilde tüm süreçlerini uçtan uca yönetebildiklerini kaydetti.