İnşaat ve Konut Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi

Özetle 2020’de daha sağlıklı bir konut yapım süreci yaşayacağız” diye konuştu. Durbakayım, 2020’de toplam konut satışlarının 1.2 milyon adedi aşmasını beklediklerini bu satışların en az 50 bin adedinin de yabancılara satılacağı yönünde öngörülerinin bulunduğunu açıkladı.

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, gayrimenkul pazarını canlandıracak finansa erişim için alternatif bir model olan FuzulEv, faizsiz, peşinatsız, kredisiz ev almaya olanak sağlayan FPK modelinden bahsetti. Ayrıca bu sektörün 2020 yılında daha da büyüyeceğini ve göz önünde olacağını söyleyen Akbal, sektörün regülasyon çalışmaları ile ilgili heyecanlı ve istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, son 20 yılda sektörde devrim yaşandığını ifade etti. Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Yabancıya konut satışında Türkiye’nin cazibesinin arttığını ve Nevita olarak bu sektörü kurumsallaştıracak hem sektöre hem şirket olarak Nevita’ya katmadeğerde bulunacak adımlar attık” dedi.