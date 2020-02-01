İş dünyası, Mardinli KOBİ’lerle buluştu

Toplantı, Mardin Valisi Mustafa Yaman, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, DİCLESİFED Başkanı Kemal Bilim, MARSİAD Başkanı Abdülnasır Duyan ve Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı açılış toplantısı sonrası 2 günlük eğitim programı ile KOBİ’lere, finansal raporlamadan dijital pazarlamaya, e-ticaretten sosyal medyaya yenilikçi iş modelleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Türkiye’den 27 bankanın bir araya gelerek desteklediği ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesi ile, 3 yılda 18 kentte 3.000 KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor.