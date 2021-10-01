İş e-postası güvenliğine dikkat

Kaspersky uzmanlarına göre siber suçluların kullandığ ilk 3 yöntem şöyle: CEO Dolandırıcılığı: Çalışan, daha kıdemli meslektaşından sahte bir e-posta alıyor. Saldırganlar bunu çalışanı bilgi paylaşmaya ikna etmek için kullanıyor. Sahte Bordro Değişikliği: Bir çalışanın maaş ödeme bilgilerini değiştirmesini isteyen bir mesajla muhasebeci bordro sisteminde kart bilgilerini değiştirirse çalışanın maaşı dolandırıcıya gidiyor. Sahte Fatura: Muhasebeye gelen e-posta, bir faturanın gecikmesiyle ilgili tedarikçiden veya üçüncü