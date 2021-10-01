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İş e-postası güvenliğine dikkat
Kaspersky uzmanları, BEC (Business Email Compromise- İş E-postası Aldatmacası) saldırılarını giderek daha fazla gözlemlemeye başladı.
REEL SEKTÖR 01.10.2021, 00:01
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Kaspersky uzmanlarına göre siber suçluların kullandığ ilk 3 yöntem şöyle: CEO Dolandırıcılığı: Çalışan, daha kıdemli meslektaşından sahte bir e-posta alıyor. Saldırganlar bunu çalışanı bilgi paylaşmaya ikna etmek için kullanıyor. Sahte Bordro Değişikliği: Bir çalışanın maaş ödeme bilgilerini değiştirmesini isteyen bir mesajla muhasebeci bordro sisteminde kart bilgilerini değiştirirse çalışanın maaşı dolandırıcıya gidiyor. Sahte Fatura: Muhasebeye gelen e-posta, bir faturanın gecikmesiyle ilgili tedarikçiden veya üçüncü