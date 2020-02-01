İTÜ ARI Teknokent ve sigorta sektörü şirketleri biraraya geldi

Program kapsamında sunulan pek çok desteğin yanısıra, girişimlerin sektöre erişimi sağlanacak ve başarılı olan girişimlere 1 milyon TL ödül cansuyu olarak verilecek. İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ Çekirdek, sigorta sektörünün de inovasyon merkezi olacak” dedi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç.Dr. Deniz Tunçalp, “İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’nda yeni InsurTech çözümleri üretecek girişimleri geliştirmek, bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak adına, ülkemizin sigorta sektöründeki dev isimlerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye belirtti.