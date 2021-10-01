MİGROS perakende medya şirketi kurdu

Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, “Mimeda pazarlama platformunun 5 ana bölüm ve 15 farklı iletişim kanalı bulunuyor. Birlikte çalıştığımız markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi için özel bir ekip ile gerekli tüm aksiyonların alınmasını sağlıyoruz” dedi.

Demirel, Mimeda’nın pazarlama platformunda mağaza içi iletişimden sosyal medya kanallarına, tematik kanallardan 3 kat daha fazla kişiye erişim sağlayan MigrosTV’den Türkiye’nin ilk markalı espor platformuna ve 120 binden fazla marka elçisine ulaşmanın mümkün olduğunu kaydetti.