MÜSİAD yeni başkanı Mahmut Asmalı

Yeni başkan Asmalı, “MÜSİAD olarak, yurtiçinde 81 ilimizde 89 şubeyle, yurtdışında 95 ülkede 200’ün üzerindeki irtibat noktasında toplam 11 bini aşkın üyesi, yaklaşık 60 bin şirketten oluşan ekonomik büyüklüğü ile dün olduğu gibi bugün de bu atılımın en büyük destekleyicisi ve paydaşı olacağız” diye konuştu.