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n11.com’dan yeni bir platform: pet11
n11.com, hayvanlar için daha güzel bir dünya yaratmak adına hayvan dostlarımızla ilgili tüm hizmet, ürün ve servisleri pet 11 markası altında topladı.
REEL SEKTÖR 01.10.2021, 00:01
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n11.com Ev ve Yaşam Kategorisi Grup Müdürü Serkan Dinlemez, “Gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarıyla evcil hayvanların yanı sıra tüm ihtiyaç sahibi hayvanların sağlığı, korunması ve sahiplendirilmesi için çalışacağız” dedi.
Hayvanların ve hayvan sahiplerinin her türlü ihtiyacına cevap veren ve ürün satışından çok daha fazlasını sunan pet11, barınak ve STK destekleri, teknolojik işbirlikleri, özel etkinlikler, bağış kampanyaları ve sahiplendirme projeleriyle e-ticaret sektöründe öncü olarak hayvan dostu çalışmalara imza atıyor.