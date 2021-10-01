QNB First ve QNB First Dijital’e bir ödül daha

QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu şunları söyledi: “Bu ödül hem müşteri memnuniyeti stratejisi hem de dijital inovasyon ve teknoloji kullanımı alanlarında ne kadar doğru işler yaptığımızın bir göstergesi.” QNB First Dijital; QNB First müşterilerinin ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş tekliflerden bankacılık hizmetlerine, birbirinden özel birçok ayrıcalığa hızlı ve kolayca ulaşmalarına olanak sağlıyor.