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QNB First ve QNB First Dijital’e bir ödül daha
QNB Finansbank’ın QNB First ve QNB First Dijital, 18. Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde sunduğu ürün ve hizmetleriyle ‘Müşteri Memnuniyetinde Başarı’ kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.
REEL SEKTÖR 01.10.2021, 00:01
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QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu şunları söyledi: “Bu ödül hem müşteri memnuniyeti stratejisi hem de dijital inovasyon ve teknoloji kullanımı alanlarında ne kadar doğru işler yaptığımızın bir göstergesi.” QNB First Dijital; QNB First müşterilerinin ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş tekliflerden bankacılık hizmetlerine, birbirinden özel birçok ayrıcalığa hızlı ve kolayca ulaşmalarına olanak sağlıyor.