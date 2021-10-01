Sosyal medya ticaretinde HeloRobo ve Facebook imzası

Daha önce sosyal medya ticareti yapan üyelerine Facebook Messenger, WhatsApp ve Live Chat mesajlaşma kanallarından sunduğu hizmete Türkiye’de bir ilk olarak Instagram DM’i de dâhil eden HeloRobo, tüm sosyal medya mesajlarının tek bir platformdan kolay ve etkili şekilde yönetilmesini sağlıyor.



HeloRobo Genel Müdürü Gökhan Karahan, hızla büyüyen sosyal medya ticaret pazarını değerlendirdi. Karahan, “HeloRobo olarak, sosyal medyanın hepimizi kapsayan gücünü sosyal ticaretle en etkin biçimde birleştiriyor, el yordamı ile yapılan ticareti yöneterek kişi ve kurumlara teknolojinin gücünü kullanıp işletmelerini yeni bir dünyaya açılma fırsatı sunuyoruz” açıklamasını yaptı.