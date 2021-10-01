‘Telekomda Ar-Ge Zirvesi’nin 5’incisi gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören ve Turkcell Erişim Teknolojileri Direktörü Elif Yenihan Kaya etkinliğin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.



Çevrimiçi ektinlikte KOBİ’lere yönelik ‘5G Veri ve Sinyal Aktarımı’, ‘Mobil Finansal Servisler’, ‘5G’de Güvenlik ve Mahremiyet’, ‘Yapay Zeka Güvenliği ve Mahremiyet’, ‘Ağ Güvenliği’, ‘5G’nin Dikey Sektörlerde Kullanımı ve Uygulamalar’ konulu eğitimler alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirildi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, “Yazılım ve donanım üretmenin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarımızla yerel ekonomiye ve Türkiye’deki inovasyon ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.