TOBB ile NN Hayat ve Emeklilik’ten sağlık sigortasında işbirliği

TOBB üyelerine özel tasarlanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan KOBİ işletme sahipleri ve çalışanlarının yanı sıra aile fertleri de faydalanacak. İşbirliğine yönelik detayların anlatıldığı toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut ile Swiss RE Hayat ve Sağlık Sigortaları Branşı Türkiye Direktörü Marc Hartenbach katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Ama bu alanda almamız gereken daha çok mesafe var. İşte TOBB olarak, şimdi bu konuda da inisiyatif alıyoruz. Bugüne kadar başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminde, nitelikli çalışan bulmasında, küresel ticarete açılmasında, üzerindeki girdi maliyetlerinin düşürülmesinde öncü rol oynadık. 81 il ve 160 ilçedeki 1.5 milyon üyemize, onların ailelerine ve buralarda çalışan yaklaşık 13 milyon çalışana, uygun koşullarda tamamlayıcı sağlık sigortasına ulaşma imkanı sunulacak. Üyelerimiz, ülke çapında 81 ildeki 570 hastanenin sağlık imkânlarından yararlanabilecek.”