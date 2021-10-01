TSPB’nin yeni başkanı İbrahim Öztop oldu

TSPB Başkanlığı’na, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi ve TSPB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan İbrahim Öztop seçildi. TSPB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Birlik Başkan Vekilliği’ne ise Mustafa Selim Yazıcı getirildi. Öztop TSPB olarak sermaye piyasalarına olan ilginin artarak devam etmesi, piyasanın sürdürülebilir bir anlayışla büyümesi ve derinleşmesi için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.