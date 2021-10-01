Türk Eğitim Vakfı’na yeni genel müdür

Türk Ekonomi Bankası’nda (TEB) en son yürüttüğü görev ise TEB Özel Bankacılık ve TEB Perakende Grubu’nda Stratejik Planlama ve Uyum Grup Direktörlüğü oldu. Taşkın, dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu olan Ashoka Foundation ve Down Sendromu Derneği’nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.