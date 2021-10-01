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Türk Telekom’dan, iki önemli işbirliği
Türk Telekom, ABD’li teknoloji şirketi Juniper Networks ile mevcut işbirliğini genişletirken Plug and Play ile de işbirliğine gitti.
REEL SEKTÖR 01.10.2021, 00:01
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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Juniper ile işbirliğimiz, dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım niteliğinde. 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız” açıklamasını yaptı. Juniper Networks CEO’su Rami Rahim, Türk Telekom ile laboratuvar ve saha testlerine girme konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Plug and Play CEO’su Saeed Amidi, startup’ları Türk Telekom, Mercedes, Fiat gibi büyük şirketlerle bir araya getirdiklerini de söyledi.