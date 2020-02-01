Türkiye ihracatta ‘Kimya’ ile büyüyor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü ihracatımız 2019 yılında tarihi rekor kırdı. 20 milyar dolarlık hedefimizi aşarak 20.6 milyar dolarlık ihracatla büyük bir başarıya imza attık. Ayrıca 2019 yılında 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan sektörler arasında yüzde 18.54’lük büyüme ile Türkiye’nin ihracatta en hızlı büyüyen sektörü olduk. Sektörümüzün 2019 yılı miktar bazında ihracatı ise yüzde 35.83 artışla 26 milyon 539 bin ton olarak gerçekleşti. 2019 yılı boyunca, her ay üst üste Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak, kalıcı ikincilik hedefimizi de gerçekleştirdik. Kimya sektörü olarak, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 11,44’lük bir pay alarak, ülkemize ciddi bir katma değer sağladık” diye konuştu.

2020 yılında 22 milyar doların üstünde kimya sektörü ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Pelister, “Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında, 226.6 milyar dolarlık ihracat hedefi içinde ise sektörümüzün ihracatını 30 milyar dolara çıkarmayı ve yüzde 13’lük bir pay almayı hedefliyoruz. Hedeflediğimiz ihracat rakamına ulaşabilmek için ihracatçı firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması, kimya sektörünün dijital dönüşümünün sağlanması, enerji maliyetleri ve ÖTV, konteyner hatlarının oluşturulması, fuar katılım destek oranlarının arttırılması, petrokimya tesisi yatırımlarının yapılması konularında sanayicilerimize destek olunmasıyla ilgili Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklara taleplerimizi iletiyor ve görüşmelerde bulunuyoruz” dedi.