Türkiye WIN EURASIA 2020’de 5G teknolojisiyle tanışacak

Fuar öncesinde yerli ve milli 5G ağı ve baz istasyonunun da hazır bulunduğu bir işbirliği töreni düzenlendi. İmza törenine; Siemens, Mitsubishi Electric, MCS, i2i Systems, SICK, Universal Robots UR, Schunk, IQ Vizyon, Merlicon, Oppent, Siskon, Simtek ve Trio Mobil katıldı.

ENOSAD Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı, “Özellikle bilişim, otomasyon gibi alanlarda Türkiye’nin teknolojik altyapısı dikkate alındığında, yerli firmalarımızın belli ölçülerde Endüstri 4.0’a geçmeye hazır olduklarını düşünüyoruz” dedi.

İmza töreninde; i2i Systems, yerli ve milli 5G şebekesini ilk defa duyurdu. MCS GRUP tarafından tasarlanan “CodeMaster Endüstri 4.0 Uygulaması” bu ağı kullanarak MITSUBISHI ELECTRIC robotu, Schunk robot eli ve SIEMENS Mindsphere bulut çözümü ile IoT tabanlı haberleşti. Senaryo kapsamında ürünün iş emri verildiği andan itibaren tüm yaşam döngüsü anlık olarak takip edilebildi. i2i Systems’in yerli ve milli 5G teknolojisinin kullanıldığı; SICK, Universal Robots UR ve Schunk ortaklığıyla sergilenen diğer senaryoda ise insan-robot-bulut ve sensör etkileşimi gerçek zamanlı olarak gösterildi.