Vodafone Türkiye’ye ödül

‘Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’, ilk etki, rapor kapağı, rapor anlatımı, rapor finansalları, yaratıcılık, mesaj netliği, bilgiye erişebilirlik gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, globalde ilk 100’de 61’inci sırada yer alırken, EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölgesi raporları arasında 13. oldu. Türkiye’de yayınlanan en başarılı ilk 10 rapor içinde yer aldı.



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “Raporumuzu dijitalleşmeden aldığımız ilhamla, çok sayıda web sayfasına link vererek, metinleri video içerikleriyle birleştirerek interaktif şekilde hazırladık. Sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin parçası olarak görmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.”