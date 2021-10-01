Yıldız Holding’de üst düzey atamalar

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Eskil, 2000 yılında Georgia Institute of Technology’den İşletme (MBA) ve Endüstri Mühendisliği (MS) yüksek lisans derecelerini aldı. İş hayatına 2001 yılında A.T. Kearney Chicago ofisinde yönetim danışmanı olarak başladı sonrasında Eczacıbaşı-Baxter ve Philip Morris International bünyesinde farklı görevler aldı. Sabancı Holding, Enerjisa Enerji, Kordsa ve diğer Sabancı Topluluğu şirketlerinde üst düzey görevlerde bulundu.



Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Hasırcıoğlu, kariyerine yurt dışında sonra Oyak-Renault’da Satın Alma Uzmanı olarak başladı. Hasırcıoğlu, Yıldız Holding bünyesine 2016 yılında pladis Türkiye, MENA&CA Bölgesi CEO Ofisi’nde Proje Direktörü olarak katıldı.