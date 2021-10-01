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Kuluçka merkezini 5G teknolojisiyle donatacak
Vodafone Business, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi işbirliğiyle başlattığı ‘Dijital Sağlıkta Fikrine Sağlık’ programına 5G altyapısı ve IoT teknolojileri ile destek verecek.
SAĞLIK 01.10.2021, 00:01 30.09.2021, 11:57
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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yeni sağlık girişimlerinin uygulanabilmesi için kuluçka merkezini 5G teknolojisiyle donatacaklarını belirtti.
Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Şahin, “5G altyapısıyla ürünlerini geliştirme fırsatı yakalayacak olan girişimciler, 5G, bulut teknolojileri, IoT gibi dijital çözümler konularında Vodafone Business profesyonellerinden eğitim ve danışmanlıklar alma şansı yakalayacak.