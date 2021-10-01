Kuluçka merkezini 5G teknolojisiyle donatacak

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yeni sağlık girişimlerinin uygulanabilmesi için kuluçka merkezini 5G teknolojisiyle donatacaklarını belirtti.

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Şahin, “5G altyapısıyla ürünlerini geliştirme fırsatı yakalayacak olan girişimciler, 5G, bulut teknolojileri, IoT gibi dijital çözümler konularında Vodafone Business profesyonellerinden eğitim ve danışmanlıklar alma şansı yakalayacak.