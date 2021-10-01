Türkiye’de ilk kez yaşayan insan beyninin 3D kopyası yapıldığını belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Sultan Tarlacı, “Teknolojinin modellemeyi kolaylaştırması sayesinde beynin replikasında tüm girintileri ve çıkıntıları görmek mümkün” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise artık birçok erken tanıda ve hastalığın seyrinde 3D yazıcı aracılığıyla bir kimsenin beyin hacim ve basınç değişikliklerinin takip edilebileceğini söyledi.