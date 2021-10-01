Yerli biyoteknoloji girişimi müsilajı araştıracak

ENBIOSIS Veri Bilim Uzmanı Dr. Emre Onuk, “Amacımız, müsilaj mikrobiyom ağında anahtar unsur olabilecek potansiyel mikroorganizmaları ya da mikrobiyal mekanizmaları ortaya çıkarmak” dedi. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Aycan Gündoğdu, proje sonuçlarını bilim dünyası başta olmak üzere tüm ilgililerle paylaşmayı planladıklarını belirtti.