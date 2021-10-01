Neova Katılım Sigorta 5 yıllık stratejik planını açıkladı

Neova Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç, “Stratejik planımıza göre büyümeyi arzu ettiğimiz en önemli müşteri segmentimiz KOBİ’lerdir. KOBİ’lerimizin ihtiyacına yönelik çözümler sunacağız” dedi. Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Özgür Bülent Koç, stratejik önceliklerinin en başında kaskoda büyüme olduğunu vurguladı.