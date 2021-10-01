Akbank’tan sorumlu bankacılık imzası

Akbank Finansal Yönetimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, “Sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında, kendimize uzun vadeli hedefler koyduk. Bu alanlardaki çalışmalarımızla, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmadaki aktif rolümüzü devam ettireceğiz” dedi.

İmzacılar, bankacılık ürünlerinin, hizmetlerinin ve ilişkilerinin nasıl şimdiki ve gelecek nesillerin ortak refaha ulaşmasını destekleyip hızlandırabileceğini göstererek, iyi bir gelecek kurmada liderlik rolü üstleniyor.