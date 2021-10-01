Beykoz Üniversitesi ile Aras Holding işbirliği

Başlıklardan ilki üniversite–sektör işbirliği kapsamında Beykoz Üniversitesi öğrencilerinin bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan iş deneyimi kazanmaları olacak. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman, “İşbirliği ile öğrencilerimiz aldıkları eğitimi Aras Holding bünyesindeki şirketlerde bir dönem süresince deneyimleme fırsatı elde edecek” dedi.

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif İnci Aras, “Yükseköğretime destek olmaktan, öğrencilerimizin ders ve çalışmalarına katkı sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.