KOBİ’lere e-ticaret desteği

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Bir yıl süreli havale, EFT ücretsizliklerinden, avantajlı kredi ürünlerine kadar pek çok ürün ve hizmetimizle müşterilerimizin yanındayız” diye konuştu. n11 Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kocakalay, “Akbanklı iş ortaklarımıza bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok hediye ve avantaj sunuyoruz” dedi.