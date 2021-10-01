Son Dakika
KOBİ’lere e-ticaret desteği
Akbank, n11 ile KOBİ’lerin e-ticarete geçişini ve e-ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla işbirliğine imza attı. Bu işbirliğiyle Akbank müşterisi ve n11 iş ortağı olan işletmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok avantaj bekliyor.
ŞİRKET PANO 01.10.2021, 00:01
622
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Bir yıl süreli havale, EFT ücretsizliklerinden, avantajlı kredi ürünlerine kadar pek çok ürün ve hizmetimizle müşterilerimizin yanındayız” diye konuştu. n11 Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kocakalay, “Akbanklı iş ortaklarımıza bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok hediye ve avantaj sunuyoruz” dedi.