Son Dakika
Otokar, İETT ihalesi için yerli metrobüs üretecek
Otokar, İstanbullular için 21 metre uzunluğunda, 200 yolcu kapasiteli metrobüs üretecek. Otokar, İETT’ye 3 yıl boyunca satış sonrası hizmeti de sunacak.
ŞİRKET PANO 01.10.2021, 00:01 30.09.2021, 11:58
623
Teslimatların partiler halinde 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; Türk mühendislerinin tasarladığı, Türk işçisinin üreteceği milli tasarım ve yerli üretim metrobüslerin İstanbullulara yakışacak, şehir içi seyahat konforunu üst düzeye taşımak üzere geliştirildiğine dikkat çekti.