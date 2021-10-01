QNB Finansbank’a ‘inovatif banka’ ödülü

QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Head’i Okay Yıldırım; “On binlerce KOBİ’ye işletmelerinin dijital dönüşümünde öncülük ettik ve platforma katmaya devam ettiğimiz yeniliklerle kendilerinin yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

QNB Finansbank’ın Dijital Köprü Platformu’nun bu yıl aldığı beşinci ödül.