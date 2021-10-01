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QNB Finansbank’a ‘inovatif banka’ ödülü
Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük finans kuruluşu Qatar National Bank’ın (Q.P.S.C.) Türkiye iştiraki QNB Finansbank, KOBİ’lerin dijital dönüşümünde önemli rol oynayan Dijital Köprü Platformu ile World Finance 2021’de ‘Avrupa’nın en İnovatif Bankası’ kategorisinde ödül aldı.
ŞİRKET PANO 01.10.2021, 00:01
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QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Head’i Okay Yıldırım; “On binlerce KOBİ’ye işletmelerinin dijital dönüşümünde öncülük ettik ve platforma katmaya devam ettiğimiz yeniliklerle kendilerinin yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.
QNB Finansbank’ın Dijital Köprü Platformu’nun bu yıl aldığı beşinci ödül.