Rockwell’den 2.22 milyar dolarlık satın alma

Rockwell Automation’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Blake Moret, “Bu satın alma, yazılım geliri büyümemizi hızlandırarak yıllık kalıcı gelir akışlarımızı da güçlendirecek” diye konuştu. Rockwell Automation’ın Yazılım ve Kontrolden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Brian Shepherd, “Plex satın alımının tamamlanmasının ardından müşterilerimizin üretim sistemleri için güçlü bir buluta özel çözümler portföyüne sahip olacak” açıklamasını yaptı.

Plex CEO’su Bill Berutti, satın almanın müşterileri, iş ortakları, ve çalışanları için harika olduğunu söyledi.