Türkiye Finans’a üst üste 4 uluslararası ödül

Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, “Farklı ve inovatif projelerimizle hem kurumumuza hem sektörümüze başarılar kazandırarak çalışmalarımıza aynı hızda devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.