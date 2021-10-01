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Türkiye Finans’a üst üste 4 uluslararası ödül
Türkiye Finans Katılım Bankası, eğitim ve gelişim projeleri ile Stevie Awards for Great Employers ve Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri’nde 2 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 ödül aldı.
ŞİRKET PANO 01.10.2021, 00:01
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Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, “Farklı ve inovatif projelerimizle hem kurumumuza hem sektörümüze başarılar kazandırarak çalışmalarımıza aynı hızda devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.