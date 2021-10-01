Vakıf Katılım’dan işbirliği

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “’Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli’, yerli üretimin desteklenmesine ve unutulmaya yüz tutmuş çok değerli iş kollarımızın yeniden görülebilir olmasına katkı sağlayacak” dedi. Projeyle 4i (İstihdam, İmalat, İhracat, İnovasyon) alanlarında faaliyet gösteren firmalara faizsiz finansman desteği sunacak olan Vakıf Katılım böylelikle sürdürülebilir yerli üretimin önünü açacak.