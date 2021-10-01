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Vakıf Katılım’dan işbirliği
Vakıf Katılım, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’yle gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında ‘Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli’ni hayata geçirdi.
ŞİRKET PANO 01.10.2021, 00:01
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Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “’Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli’, yerli üretimin desteklenmesine ve unutulmaya yüz tutmuş çok değerli iş kollarımızın yeniden görülebilir olmasına katkı sağlayacak” dedi. Projeyle 4i (İstihdam, İmalat, İhracat, İnovasyon) alanlarında faaliyet gösteren firmalara faizsiz finansman desteği sunacak olan Vakıf Katılım böylelikle sürdürülebilir yerli üretimin önünü açacak.