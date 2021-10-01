Altınyıldız Classics ile LÖSEV’e destek

Bu sponsorluk ile birçok farklı proje gerçekleştirmeyi hedefleyen marka, öncelikli olarak resmi giyim süreçleri ve mağazalarında LÖSEV’e ait bilgilendirme çalışmaları gibi konularda destek veriyor olacak. Altınyıldız Classics, sponsorluk kapsamında LÖSEV İdari İşler Kadrosu’na yılda iki kez takım elbise hazırlayacak. Damlaya damlaya umut olmaya devam eden LÖSEV kumbaralarının yer aldığı Altınyıldız Classics mağazalarında sezon ürünleri ile tanışırken lösemili çocukların sağlık ve eğitim giderlerine siz de katkı sağlayabilirsiniz.