BNP Paribas Grubu, bu çerçevede Dünya Gönüllüler Günü’nde #1Millionhours2Help programını başlattı.
BNP Paribas Cardif Türkiye, yalnızca 2019 yılında toplam 400 çalışanın dahil olduğu 52 bin çalışma saatini gönüllülük faaliyetlerine ayırdı. 2019’da 10’u aşkın sivil toplum kuruluşu ile birbirinden farklı projelere imza atan kurum; kadın, eğitim ve inovasyon, çocuk, engelsiz yaşam gibi alanlarda aktif olarak topluma fayda sağlamayı sürdürdü. En yoğun işbirliklerini Tohum Otizm Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile gerçekleştiren BNP Paribas Cardif Türkiye; Darüşşafaka Eğitim Kurumları, TÜSİAD, GamFed gibi kuruluşlarla da farklı alanlara dokunan projeler hayata geçirdi. Ayrıca, kurum içi gönüllük esasını güçlendirmek amacıyla BNP Paribas Cardif, engelli çocuklara robot el imkânı sunan Robotel ile çalışanlarına yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi.
BNP Paribas Cardif Türkiye, toplum için 52 bin saat çalıştı
Çalışan haklarını koruma alanında çalışmalarda bulunan uluslararası federasyon UNI Global Union ile yola çıkan BNP Paribas Grubu, dünya çapındaki tüm çalışanları ile 2020 sonuna kadar toplam 1 milyon çalışma saatini, gönüllülük faaliyetlerine ayırdığını duyurdu.
BNP Paribas Grubu, bu çerçevede Dünya Gönüllüler Günü’nde #1Millionhours2Help programını başlattı.
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