CMC Türkiye CEO’su Banu Hızlı, “Türkiye’nin altı ayrı ilinde, 4600’den fazla koltuk kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Malatya’nın bizim için ayrı bir anlamı var çünkü 1500’ü aşan çalışanımızla en büyük lokasyonumuz. 2020 yılını karşılarken farklı bir yeni yıl hediyesi düşündük ve müşterilerimizin adına K12 Vakfı’na bağışta bulunduk. Malatya’da ilkokul öğrencilerimizin hayal güçlerini zenginleştirmeye katkıda bulunmak, onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve sevdirmek amacıyla 10 okulu çalışanlarımızla birlikte ziyaret ettik” dedi.
CMC Okuma Ağacı’nın tohumlarını Malatya’da attı
Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC, bu sene yeni yıl hediyesi olarak kurumsal müşterileri adına, K12 Vakfı’na bağışta bulunarak vakfın Okuma Ağacı Kampanyası’na destek oldu. Kampanya kapsamında Malatya’nın Yazıhan ilçesinde 10 ilköğretim okulunu ziyaret eden CMC Malatya Çağrı Merkezi çalışanları ve K12 Vakfı temsilcileri, yaklaşık 40 kitaptan oluşan setleri öğrencilere hediye etti.
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