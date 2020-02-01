CMC Okuma Ağacı’nın tohumlarını Malatya’da attı

CMC Türkiye CEO’su Banu Hızlı, “Türkiye’nin altı ayrı ilinde, 4600’den fazla koltuk kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Malatya’nın bizim için ayrı bir anlamı var çünkü 1500’ü aşan çalışanımızla en büyük lokasyonumuz. 2020 yılını karşılarken farklı bir yeni yıl hediyesi düşündük ve müşterilerimizin adına K12 Vakfı’na bağışta bulunduk. Malatya’da ilkokul öğrencilerimizin hayal güçlerini zenginleştirmeye katkıda bulunmak, onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve sevdirmek amacıyla 10 okulu çalışanlarımızla birlikte ziyaret ettik” dedi.