Duracell ve Migros’tan örnek sürdürülebilirlik projesi

Duracell Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kerem Sinanoğlu, “Hedefimiz 4.5 ton atık pil toplayarak, 1500 beyaz baston bağışı gerçekleştirmek” dedi. Migros Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, tüm müşterilerini atık pilleri iyiliğe dönüştürecek bu projenin bir parçası olmaya davet ettiklerini söyledi.

Görme Engelliler Derneği GÖZDER Başkanı Ali Varlık ise “Beyaz baston, görme engelli bir birey için bağımsızlık ve güvenliği temsil ediyor. Ona her koşulda rehberlik eden bir arkadaş gibi hep yanında oluyor” diye konuştu.