Eğitime destek seferberliği

Hepsiburada CMO’su Ender Özgün, “TEGV ile birlikte işbirliği yaparak 2500 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı şöyle konuştu: “Hepsiburada’nın başlatmış olduğu ‘Hepsi Okula’ kampanyası ile daha çok çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturabilecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda Hepsiburada.com platformu bünyesindeki TEGV mağazamızda satışa sunulan ürünlerimiz de çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunacak.”