İyi niyetli kent hackerları

Sosyal etki yaratmaya çalışan bir gönüllülük hareketi olan ve kendilerini sokakları sahiplenen iyi niyetli kent hackerları olarak tanımlayan Onaranlar Kulübü; Doğukan Güngör, Ufuk Emin Akengin ve Furkan Bakır’ın önderliğinde 2015’te kuruldu. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Fark Yaratanımız gibi biz de herkesin bir araya gelerek ürettiği, onardığı kentlerin daha da güzelleştiğine inanıyoruz” dedi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 38 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı.