Teknoloji Sahnesi’ne UTİB Başkanı konuk oldu

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. İrfan Karagöz moderatörlüğündeki organizasyonda konuşan Pınar Taşdelen Engin, “Direkt istihdamımız 1 milyon civarında. Dolaylı istihdam dediğimiz tekstil sektöründe çalışan perakendede çalışanlarını da işin içine koyduğumuz zaman 2 milyon kişilik istihdam sağlayan sektörden bahsediyoruz. Her yıl 15 milyonun üzerinde bir dış ticaret fazlası veren örnek ve başta gelen sektörlerden bir tanesiyiz. Türkiye kilogram başına 1.12 dolar değerle ihracat yapan bir ülke. UTİB’in ihracatı ise bunun 7 katı. Bu, gerçekten kayda değer bir başarı” dedi.



UTİB tarafından tekstil sektöründe 10 yıl boyunca düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı’nın dönüşümünü de işaret eden Pınar Taşdelen Engin, bu sene 3.’sü gerçekleştirilecek olan TechXtile Start-Up Challenge programının Türkiye’nin tekstil sektörü odağındaki en önemli girişimcilik yarışması olduğunu kaydetti.