YASAD ve YTÜ Yıldız Teknopark protokol imzaladı

Törene; YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Gümrük Müdürü Yavuz Güler ve İSBİ A.Ş. Pazarlama Yöneticisi Eray Özcan katıldı. Törende; yazılım şirketlerinin ihracat kapasiteleri arttıkça teknoparklardan ‘İhtisas Serbest Bölgesi’ne geçişlerine destek olmak konusunda da görüş birliğine varıldı.

YASAD Başkanı Gönül Kamalı, işbirliğinin Türkiye’nin yazılım alanında küresel pazarlarda daha üst sıralara çıkmasına ve sektör firmalarının küresel pazarlarda rekabet güçlerinin artmasında önemli bir yapı taşı olacağını söyledi.

Protokol ile; taraflar arasında YTÜ Yıldız Teknopark bünyesindeki teknoloji şirketlerinin markalaşma, ürün yönetimi ve ihracat kapasitelerinin arttırılmasına yönelik ‘Büyüme (Scale up)’ projelerinin yürütülmesi, teknoloji / yazılım şirketlerine danışmanlık ve mentörlük desteği sağlanarak güçlendirilmesi ve yabancı yazılım bağımlılığının azaltılması amacı ile birlikte çalışmalar yürütülecek.