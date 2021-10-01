GSO, firmaları yeşil mutabakat kriterlerine hazırlıyor

GSO tarafından meslek odaları ve kamuda görev yapan teknik yetkililerin gönüllü olarak katılımlarıyla bir çalışma grubu kuruldu. Yapılacak çalışmalarla ilgili bir eylem planı hazırlayan GSO, kalıcı bir dönüşüm sağlayarak hem Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hem de Gaziantep’in küresel ihracattaki pazar payını artırmayı hedefliyor. Çalışma grubu tarafından bilgilendirme ve proje çalışmaları yürütülecek. Eğitimler, seminerler ve firmalara mentorluk hizmetleri verilecek.



GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Yeşil Mutabakat, şirketlerimiz için bazı risk ve tehditlerle birlikte pek çok fırsatı da beraberinde getirebilecek. Biz çalışmalarımızı başlattık ve bu dönüşümün kararlılıkla uygulanacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı da şirketlerimizin de hazırlıklara başlamaları ve strateji geliştirmeleri gerekiyor” açıklamasını yaptı.