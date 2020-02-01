Iraklı kadın milletvekilleri, işbirliği için Samsun’daydı

Irak’ta Musul’dan 3. dönem Milletvekili, parlamentoda Ekonomi ve Yatırım Komite Üyesi Jameelah Mohammed Sultan Al-Sultan ile Salaheddin ili 3. dönem Milletvekili, Salaheddın ili Yatırım ve Stratejik Planlama Komite Başkanı Ashwaq Salim Hasan Al-Juboori, Mosol Ticaret Odası Üyesi, Nerkal Kadın ve Çocuk Derneği Başkanı Bashar Sheet’in katıldığı ziyarette Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya ve Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı da hazır bulundu. Başkan Murzioğlu, kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı, işbirliği imkanlarını Iraklı heyete anlattı, işbirliği için Oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.