KOBİ Hastanesi ile sorunlar çözülecek

Seminere ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan, Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, KOSGEB İl Müdürü Şakir Özen, ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol, ATSO Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri Üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, projenin KOBİ’lerin ‘hastalık’ olarak nitelendirilebilecek sorunlarının teşhis edilmesini, teşhis edilen sorunlar için reçete hazırlanarak KOBİ’lere yol gösterilmesini içerdiğini anlattı.