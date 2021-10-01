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Samsun TSO yeni yerinde
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Canik İlçesi Yenimahalle Mahallesi 839. Sokak No: 120’de inşa edilen yeni yerinde üyelerinin hizmetine girdi.
TSO PLATFORM 01.10.2021, 00:01
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Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsunumuza ve üyelerimize modern bir hizmet binası kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. 15 bin metrekare kullanım alanına sahip binamız, bir bodrum kat, bir zemin kat, 7 normal kat ve bir teras kattan oluşuyor. En üst katta yaklaşık 300 kişilik bir meclis ve konferans salonumuz var. 100 araçlık otoparka sahip olan binamızın çatı katında ise heliport pistimiz bulunuyor” diye konuştu.