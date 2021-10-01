Samsun TSO yeni yerinde

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsunumuza ve üyelerimize modern bir hizmet binası kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. 15 bin metrekare kullanım alanına sahip binamız, bir bodrum kat, bir zemin kat, 7 normal kat ve bir teras kattan oluşuyor. En üst katta yaklaşık 300 kişilik bir meclis ve konferans salonumuz var. 100 araçlık otoparka sahip olan binamızın çatı katında ise heliport pistimiz bulunuyor” diye konuştu.