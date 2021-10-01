Sanayiciye ‘yeşil’rehber

‘Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi’ kitabının tanıtım toplantısı, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi ve eserin yazarı Çevre Çalışma Grubu Üyesi Prof.Dr. Nuri Azbar’ın katılımlarıyla gerçekleşti.



Başkan Yorgancılar, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı sınırda karbon uygulamaları ile sanayimizin önüne yeni engeller getiriyor gibi gözükse de hızlı adaptasyon ve uyum stratejileri ile bu yeni ticaret sistemini Türk sanayicimizin lehine çevirmek ve fırsat olarak değerlendirmek mümkündür. Odamızca hazırlanan bu rehber kitap içinde sunulan bilgiler doğrultusunda sanayimizin bu yeni süreçte daha da güçlenmesi ve dezavantajları avantaja çevirerek Avrupa Birliği Sanayi Ligi’nde en güçlü aktörlerden biri olarak yerini korumasında büyük rol oynayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.