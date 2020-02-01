Slovenyalı iş insanları Kocaeli’ye geliyor

Slovenyalı iş insanları ilk somut adımlarını atmak üzere 2020 yılı Şubat ayında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek ve işbirliği yapılacak sektörlerde partnerler aramak üzere Kocaeli’ye geliyor. İlk olarak İtalya Trieste Limanı’nı ziyaret eden KOTO heyeti, Liman Yönetim Kurulu Başkanı Enrico Samer ile bir araya gelerek liman hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

KOTO heyeti ziyaretlerinin 2. gününde Türkiye Lübyana Ticaret Müşaviri Gamze Doğan eşliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Slovenya Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Sonra Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Sonja Smuc ile görüşen heyet, iki ülke ve her iki oda üyelerinin uluslararasılaşmasına katkı sağlayacak işbirliği anlaşması ve kardeş Oda protokolü imzaladı. Anlaşmayla karşılıklı bilgi akışında kolaylık sağlanacak ve iki ülke dış ticaretinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunulacak. Sonra Slovenya Yatırım Ajansı Spirit Agency’i ziyaret eden KOTO heyeti, Doğrudan Yatırımlar Teşvik Bölümü Sekreteri Dr. Zoran Stamatovski ile görüştü.