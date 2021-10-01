Marriott; Türkiye’de büyümesini sürdürecek

Marriott International Türkiye İş Geliştirme Direktörü Begüm Kaya, planlanan açılışlarla birlikte, 2022’nin sonuna kadar şirketin Türkiye’deki portföyünün sekiz pazarda 43 otel ve 7.000’i aşkın odaya ulaşacağını aktardı. Şirket, yakın zamanda Four Points by Sheraton markası altında iki yeni anlaşma imzaladığını duyurdu.