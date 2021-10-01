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Marriott; Türkiye’de büyümesini sürdürecek
Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), 2022’nin sonuna kadar 10 otel açma hedefiyle Türkiye’deki portföyünü genişletme planlarını açıkladı.
TURİZM 01.10.2021, 00:01
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Marriott International Türkiye İş Geliştirme Direktörü Begüm Kaya, planlanan açılışlarla birlikte, 2022’nin sonuna kadar şirketin Türkiye’deki portföyünün sekiz pazarda 43 otel ve 7.000’i aşkın odaya ulaşacağını aktardı. Şirket, yakın zamanda Four Points by Sheraton markası altında iki yeni anlaşma imzaladığını duyurdu.