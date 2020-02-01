NKÜTEK, ekosistemi ile rekabette avantaj sağlıyor

Trakya Bölgesi teknoloji ve sanayide ülkenin rekabet gücünü arttıracak, gelecekte de güçlü bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlayacak nitelikte ekosisteme evsahipliği yapıyor. Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (NKÜTEK) Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bülent Eker, bölgede; 3 üniversite ve 3 teknopark, Avrupa Serbest Bölgesi ve birçok Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile sektörel kümelenmenin yer aldığını belirterek, “işletmelerimizde kaliteli üretim ve eğitimli işgücü bulunuyor.

Bölgeden hammadde temini kolay. Yüksek miktarda yabancı sermaye yatırımcımız var. Dolayısıyla bölgede yapılan yatırımların yeni teknolojilere yapılması, küresel dış kaynak kullanımında AB fonlarından yararlanı lması, serbest ticaret bölgesinin kurulması gibi fırsatlarımız var” diye konuşuyor.



Hedef; Ar-Ge, inovasyon, katmadeğer ve ileri teknoloji

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında faaliyete başlayan NKÜTEK, iki lokasyonda toplam 39 bin m2’lik alanda faaliyet yürütüyor. Bülent Eker, Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyüme, bölge sanayisine katmadeğer sağlamak ve ileri teknoloji üretmek amacıyla faaliyet yürüttüklerini belirterek, “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Merkez Kampüs’te 5.990 m2’lik TGB1 binası içerisinde 51 adet ofis, NKÜTEK-Eurasiatechnopark Çorlu yerleşkesinde ise 12.000 m2’lik alan içerisinde 80 adet ofis imkanı, fuaye alanları ve sosyal alanları içerisinde barındıran modern yapılarımız bulunuyor. Sözkonusu alanımızı yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” diyor.

NKÜTEK bünyesinde Kuluçka Merkezi, Ön Kuluçka Merkezi, TTO, FSMH Bilgi ve Doküman Birimi ve AB Proje Birimi bulunuyor. Teknopark ve ekosisteminde şu an 40 firma faaliyet yürütüyor. Bu sayının 28’i TGB firması, 12’si kuluçka aşamasında, aday firma başvuru sayısı ise 40. Bülent Eker, NKÜTEK-TGB firmalarının toplam proje sayısının 191 olduğunu aktararak, sözkonusu firmaların toplam çalışan personelinin ise 188 kişi olduğunu ifade ediyor. Prof.Dr. Bülent Eker, şu bilgileri veriyor: “NKÜTEK ülkemizde bulunan 84 TGB arasında 2018 yılı performans indeksleri değerlendirilmesinde 22. sırada yer aldı. 2019 için beklentimiz ve öngörümüz daha üst noktalarda olacağımız yönündedir. NKÜTEK kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası projelerde başarıyla yer almış olup hala AB Proje Birimimiz tarafından AB Cosme, H2020 projeleri yürütülmektedir.” Trakya Bölgesi’ni dış pazara açılan bir kapı olarak gördüklerine dikkat çeken Eker, NKÜTEK olarak, büyük ve küçük ölçekli tüm firmaların rekabet gücünü artırmak adına Ar-Ge, inovasyon, danışmanlık ve mentorluk destekleri sunduklarını kaydediyor. Bölge ekosisteminin çıktılarının bu noktada önemli olduğunu hatırlatan Eker, şunları dile getiriyor: “Geçen yıl iki tane AB projesi tamamladık. 2020-2021 yılı için başvurusu tamamlanan AB COSME projemiz kabul edildi. Yazılan ulusal projelerimizden ise sonuç bekliyoruz. Teknopark olarak ekosistemimizi koruyup geliştirmek istiyoruz. Bunun için bölgede bulunan kamu kuruluşları ile birlikte işbirliği yaparak çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürüttüğümüz sanayiye yönelik yüksek katmadeğerli kalkınma için ‘Mentorluk Eğitimi’nde 39 mentor yetiştiriyoruz.”



NKÜTEK, üniversite-sanayi işbirliği köprüsü oluyor

NKÜTEK, üniversite-sanayi işbirliğinde köprü olmayı hedefliyor. Bülent Eker, bu hedef doğrultusunda birçok çalışma yürüttüklerini anlatıyor: “En başta Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla üniversite içerisinde geliştirilen Ar-Ge, inovasyon çalışmalarını sanayiye aktarmaktayız. Ayrıca sanayicinin bünyesinde gördüğü eksiklikleri TTO havuzunda yer alan akademisyenlerin bilgi ve tecrübeleriyle gidermekteyiz. Yine bu konuda 2015 yılından beri yürüttüğümüz AB COSME Projesi kapsamında bölgemizde bulunan tüm KOBi’lere eğitim, danışmanlık ve dış pazarlara açılabilmeleri için Avrupa işletmeler Ağı ortağı olarak hizmet vermekteyiz.”