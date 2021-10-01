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Acer Aspire C27 ile yüksek performans sunuyor
En yeni 11. Nesil Intel® Core™ i5 ve i7 işlemci seçenekleri ile gelen Acer Aspire C27 serisi, güçlü performans özellikleri sunuyor ve yer tasarrufu sağlıyor.
YENİ TEKNOLOJİ 01.10.2021, 00:01 30.09.2021, 21:59
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Acer C27 serisi, 27 inç büyüklüğünde FHD ekranı ile son derece net ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Hepsi bir arada bilgisayar, 4 adet USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası ile çevre birimleri ve depolama cihazlarına kolayca bağlantı kurmanızı sağlıyor. Wi-Fi 6 (802.11ax) kablosuz bağlantı ile de internete kablosuz olarak bağlanmayı kolaylaştırıyor.