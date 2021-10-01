Acer Aspire C27 ile yüksek performans sunuyor

Acer C27 serisi, 27 inç büyüklüğünde FHD ekranı ile son derece net ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Hepsi bir arada bilgisayar, 4 adet USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası ile çevre birimleri ve depolama cihazlarına kolayca bağlantı kurmanızı sağlıyor. Wi-Fi 6 (802.11ax) kablosuz bağlantı ile de internete kablosuz olarak bağlanmayı kolaylaştırıyor.